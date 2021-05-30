Симферополь, , 20:07 — REGNUM Крымский мост является восхитительным сооружением. Об этом 30 мая сообщил РИА Новости глава немецкой делегации Виктор Триппель.

«Такого восхитительного сооружения… еще нигде не видел, — сказал Триппель. — Это очень серьезное, массивное и прочное сооружение».

По его словам, мост, который очень красив и качественно сделан, реально существует.

Напомним, делегация из 25 граждан Германии прибыла 22 мая на полуостров с ознакомительным визитом.

Как передавало ИА REGNUM, 16 мая в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора сообщили, что с момента открытия по Крымскому мосту проехали более 14 млн транспортных средств.

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