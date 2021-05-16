Симферополь, , 17:00 — REGNUM С момента открытия по Крымскому мосту проехали более 14 млн транспортных средств, сообщили 16 мая в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора.

«С момента открытия движения по новой трассе проехало более 14 млн транспортных средств, из них около 2 млн грузовиков и более 165 тыс. автобусов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что интенсивность движения по мосту в обоих направлениях практически одинаковая, это «говорит о равной востребованности и значимости строения для населения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что туристический поток в регион на майские праздники стал рекордным за весь постсоветский период. Всего за период с 29 апреля по 10 мая включительно в Крыму отдохнуло 520 тысяч человек. Это на 72% больше, чем в 2019 году. В регионе туристов принимали около 700 отелей и пансионатов,

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