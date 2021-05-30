Минск, , 20:02 — REGNUM В очередях на выезд из Белоруссии в страны Европейского союза скопилось более 2,6 тыс. грузовиков. Об этом 30 мая сообщили в Госпогранкомитете республики.

Так, на границе Белоруссии и Латвии перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 310 грузовиков, на пункте пропуска «Урбаны» — более 340 фур.

Кроме того, на границе с Литвой перед пунктом пропуска «Видзы» скопилось более 180 фур, на пункте «Котловка» — более 310, на «Каменном Логе» — более 470, на «Бенякони» — более 360, а на «Привалке» — более 260.

На границе Белоруссии с Польшей в пункте пропуска «Брузги» ожидают более 200 большегрузов, на «Берестовице» — более 80 фур, на пункте «Козловичи» — более 120.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска в связи с угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС. После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на его борту белорусский оппозиционер Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.

После этого лидеры ЕС ввели санкции против Белоруссии и пригрозили закрыть наземные границы для республики.

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