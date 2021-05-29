Вашингтон, , 11:24 — REGNUM С 3 июня Соединенные Штаты намерены вернуть санкции в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой 23 мая самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом 28 мая говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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«3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут санкции <…> в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы на основании серии генеральных лицензий министерства финансов. В результате этой меры лицам из США будет запрещено совершать сделки с этими организациями, их собственностью или своими интересами к собственности», — говорится в сообщении.

Также указывается, что США присоединились к публичному осуждению событий 23 мая и рекомендовали американским граждан не ездить в Белоруссию, а также рекомендовали американским пассажирским перевозчикам «проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении полетов в воздушном пространстве Белоруссии».

Кроме того, отмечается, что Вашингтон совместно с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывает список адресных санкций против ключевых членов «режима (президента Белоруссии Александра) Лукашенко», которые связаны с «продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая (связанных с самолетом Ryanair — ред.)».

Помимо этого, добавляется минфин США разрабатывает указ для предоставления Соединенным Штатам более широких полномочий на введение санкций против «элементов режима Лукашенко, его сети поддержки, а также тех, кто поддерживает коррупцию, нарушение прав человека и нападения на демократию».

«Соединенные Штаты приостановят свое соглашение о воздушном сообщении между Белоруссией и США от 2019 года», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко охарактеризовали последние события вокруг Минска как «всплеск эмоций».