Ереван, , 22:50 — REGNUM Предложения России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе Ереван считает приемлемыми для себя. Об этом 29 мая заявил исполняющий обязанности вице-премьера республики Мгер Григорян.

«Российские предложения по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе приемлемы для Армении», — цитирует его агентство Арменпресс.

Он подчеркнул, что уточнение линии границы может обсуждаться только в том случае, если азербайджанские воинские части покинут территорию Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим армянским коллегой Вагаршак Арутюняном в Москве.

Во время встречи министры обсудили вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, вопросы двустороннего сотрудничества, а также остальные острые проблемы.

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