Ереван, , 13:44 — REGNUM Россия является для Армении «партнёром номер один» в области безопасности. Об этом 29 мая заявил и.о. армянского премьер-министра Никол Пашинян на встрече с активистами партии «Гражданский договор».

«В сфере нашей безопасности наш партнер номер один — Российская Федерация, с которой у нас есть договора об объединенной группировке войск и единой системе ПВО. По этим договорам мы должны пройти определенные процедуры», — сказал он.

Также и.о. премьер-министра Армении добавил, что Организация Договора о коллективной безопасности является основной системой безопасности, в которой участвует Армения, «и это должно так и оставаться».

Помимо этого, Пашинян добавил, что Ереван в связи со сложившейся на границе с Азербайджаном ситуации приветствует активизацию Минской группы ОБСЕ, которая, по его словам, добавляет в систему безопасности очень серьезный компонент.

«Мы должны также сотрудничать с нашими коллегами из Ирана, нужно сотрудничать с Грузией по вопросам обеспечения региональной безопасности, чтобы суметь обеспечить долгосрочный, стабильный мир для региона», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. армянского премьер-министра Никол Пашинян заявил, что Армения готова отвести свои войска от границы с Азербайджаном и ждет таких же действий от Баку.