Санкт-Петербург, 29 мая, 2021, 22:31 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, увеличилось на 14,28% по сравнению с прошлой субботой, 22 мая.

Елена Молчанова ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи у госпиталя «Ленэкспо»

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Как говорится в опубликованных 29 мая материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, суточная госпитализация взрослых пациентов с ковидом и пневмонией увеличилось на 6,05%. За сутки госпитализирован 421 человек.

«За прошедшие семь дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией выросло на 10,42%», — отметили аналитики.

В Межведомственном совете подчеркивают, что решающее значение в борьбе с эпидемией имеет массовая вакцинация.

На 29 мая в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5992 койки, из них свободна 861 койка (14,4%).