Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Запуск миссии USSF-51 в интересах министерства обороны США будет проводиться посредством ракеты-носителя Atlas 5. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Компания United Launch Alliance (ULA) получила контракт на запуск секретной военной миссии США в августе 2020 года. Планировалось, что при запуске USSF-51 в 2022 году будет использоваться новая ракета Vulcan.

В мае в ULA признали, что не успеют завершить разработку и испытания новой ракеты к планируемой дате запуска миссии USSF-51. Генеральный директор ULA Тори Бруно рассказал, что компания получила разрешение на использование для этого запуска устаревшей ракеты Atlas 5.

Бруно добавил, что первый запуск ракеты-носителя Vulcan должен состояться до конца 2021 года. Им должен стать пуск лунной миссии в интересах компании Astrobotic, работающей по контракту NASA.

Компания ULA разрабатывает ракету-носитель Vulcan с 2006 года. Эта ракета призвана заменить носители Atlas 5, в которых используются российские жидкостные двигатели РД-180. Разработка ракеты Vulcan частично финансируется правительством США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года консорциум ULA получил от компании Blue Origin первый двигатель BE-4 для ракеты-носителя Vulcan.

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