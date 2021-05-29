Приштина, , 13:48 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Белграду и Приштиной Мирослав Лайчак и помощник государственного секретаря США по Западным Балканам Мэттью Палмер 31 мая и 1 июня совместно посетят Косово в рамках подготовки к возобновлению диалога.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Лайчак намерен провести встречи с президентом Косово Вьосой Омани, премьер-министром Косово Альбином Курти, заместителем премьер-министра по вопросам европейской интеграции, развития и диалога Бесником Бислими, главой МИД Косово Доникой Герваллой, а также представителями международного сообщества в крае.

Читайте также: Харадинай потребовал участия США в диалоге Косово и Сербии

Во вторник, 1 июня, Палмер и Лайчак совместно обратятся к СМИ в 10:45 по местному времени. Выступление пройдет в офисе ЕС в крае.

Напомним, ранее оппозиция потребовала от правительства Косово, чтобы посредничество в диалоге между Белградом и Приштиной осуществляли не только представители ЕС, но и США, и даже лично президент Джозеф Байден.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич пообещал России бескомпромиссно бороться за Косово