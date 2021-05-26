Приштина, , 01:30 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 25 мая встретился с премьер-министром Косово Альбином Курти. Глава правительства обсудил с оппозиционным лидером диалог между Сербией и Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи политик потребовал, чтобы диалог не развивался внезапно и непредсказуемо и призвал пригласить США и конкретно президента США Джозефа Байдена принять участие в диалоге в качестве посредников в диалоге.

По словам Харадиная, в диалоге наблюдается «нехватка присутствия США», что «вредит балансу интересов Косово в диалоге с Сербией».

Оппозиционный политик заявил, что в настоящее время главную роль в диалоге играет европейский посредник Мирослав Лайчак, чей представительный уровень низок.

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