Санкт-Петербург, 28 мая, 2021, 22:14 — ИА Регнум. За последние семь дней в Петербурге общее количество активно больных COVID-19 увеличилось на 10,89%. Остальные эпидемические показатели также ухудшились. Об этом говорится в опубликованных 28 мая материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«По сравнению с прошлой пятницей на 17,42% выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях, на 7,26% — суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями», — отметили аналитики координационного совета.

В регионе для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями в настоящее время развернуто 5992 койки, из них свободны 846 коек (14,1%).