Москва, , 15:59 — REGNUM В секторе нефти к середине торгового дня 28 мая преобладают оптимистичные настроения, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Баррель нефти марки Brent дорожает на 0,5%, до $69,78 и может стремиться к $70. «Бочка» WTI торгуется по $67,26 и подрастает в цене на 0,65%.

Оптимизм в сырье сегодня связан с ожиданием стабильного восстановления спроса на энергоносители в мире.

Неясно, куда делись опасения относительно возвращения Ирана на мировом экспортных рынок, которые царили еще вчера, но очевидно, что настроения на площадке уже поменялись.

Несколько ограничивает рост цен на нефть укрепление доллара США на мировом валютном рынке», — отметила эксперт.

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