Москва, , 13:07 — REGNUM На нефтяной рынок по-прежнему оказывают немалое влияние прогнозы нескольких ведущих инвестфондов, включая самый впечатляющий сценарий от Goldman Sachs: про возможность достижения и даже превышения отметки $80 за баррель до конца 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«В качестве оснований для такой динамики выдвигается набирающий скорость рост мирового спроса. После полного открытия американской экономики после 4 июля, окончательного выхода Европы из затяжных локдаунов, с возобновлением активных путешествий и ускорением работы также связанных с поставками на Запад азиатских производств потребление может, по оценкам ОПЕК и Международного энергетического агентства увеличиться более чем на 6,5 млн баррелей в сутки, с нынешнего уровня чуть выше 94 млн баррелей в сутки до 99,75 млн баррелей.

Такие цифры содержатся в опубликованных майских отчётах обеих организаций и по факту означают выход ровно на докризисные уровни мировых поставок «чёрного золота».

Материальные активы воспринимаются по-прежнему как несколько недооцененный товар, ну, а пока в ожидании реализации возможных долгосрочных сценариев, привязанных к ещё более высоким целям вроде $80 за баррель, августовские фьючерсы марки Brent приближаются всё плотнее к более достижимой отметке в $70, или хотя бы её окрестностей.

Движение это, разумеется, не происходит по прямой, а рост идёт своего рода итерациями. На сегодня локальный максимум достигал $69,62 за баррель, вслед за чем последовал такой же очередной откат к $69,00. Однако показателен уже тот факт, что в четверг 27 мая интенсивная волна покупок началась уже прямо от $68, хотя ещё совсем недавно эти уровни казались высокими и неустойчивыми.

Похоже, рынки не смущает даже вполне реальная возможность появления на рынках осенью дополнительных иранских объёмов, а также вероятная прибавка в этот же период добычи от ОПЕК+ в пределах ещё 2,5−3 млн баррелей в сутки.

А такое решение мониторинговый комитет вполне может принять в августе, то есть после того, как завершится первый трехмесячный цикл запланированного повышения квот добычи суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки.

В этой связи, короткодействующие факторы вроде хороших последних экономических данных из США: число американцев, подавших новые заявки на пособия по безработице превзошло вчера днём средние прогнозы аналитиков Bloomberg, опустившись до самого низкого уровня с марта 2020 года.

Однако локально подобные макроэкономические релизы могут влиять на нефтяную динамику неоднозначно, совсем не обязательно провоцируя синхронные всплески цен наверх, но и наоборот, короткие волны частичного снятия прибыли спекулятивной частью рынка.

В результате, диапазон котировок от $67 до $70 по-прежнему остаётся в игре: во всяком случае, до тех пор пока цены в итоге не пробьются в более высокий коридор.

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