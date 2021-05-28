Москва, 28 мая, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов.

(сс) Sagar Chaudhray Пластиковая посуда

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сказала Абрамченко на IX Невском международном экологическом форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Абрамченко пообещала к 2030 году провести «генеральную уборку» страны и инвентаризировать экологически проблемные зоны и объекты.

По её словам, важнейшим вопросом станет принятие законопроекта, подготовленного правительством, в отношении ответственности собственников предприятий за «генеральную уборку» территорий.

Нововведения коснутся объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на которых используются или в результате деятельности которых образуются загрязняющие вещества, а также объекты размещения отходов.

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