Москва, , 08:00 — REGNUM Законопроект об ответственности собственников предприятий за ликвидацию негативного воздействия на природу был доработан профильными министерствами и ведомствами, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая.

Инициатива устанавливает ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые позволяли прекращать опасные производства без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

Одновременно устанавливается положение по окраске экологических платежей, о которой сказал президент РФ в послании к Федеральному собранию, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Для предотвращения отчуждения проблемных объектов предлагается ввести механизм контроля сделок. Если отчуждение произойдёт более чем за пять лет до конца эксплуатации объекта, то новый собственник должен представить документы, подтверждающие его финансовую устойчивость, если же менее чем за пять лет, то владелец помимо финансового обеспечения, обязан иметь план по ликвидации, на которое получено положительное заключение экологической экспертизы.

Кроме того, вводится регулирование в отношении промышленных площадок и цехов химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объекты размещения наиболее опасных отходов. За пять лет до конца срока эксплуатации объекта владельцем должен быть разработан план мероприятий по ликвидации негативных последствий и также подтверждено финансовое обеспечение таких мероприятий.

За неисполнение обязательств предусматривается ответственность: компенсационный платёж в размере суммы ликвидационных мероприятий.

Читайте также: В правительстве РФ обещают провести генеральную уборку России