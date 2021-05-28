Санкт-Петербург, 28 мая, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Вакцинация петербуржцев на территории садоводств в Ленинградской области начнется в субботу, 29 мая, сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Эта мера должна помочь достижению коллективного иммунитета от COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинации от коронавируса

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«Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Дружба» Кировского городского поселения станет первым садоводством, где уже в эту субботу пройдет вакцинирование. На прививку тут записалось более 40 человек», — сообщил 28 мая чиновник Смольного на своей странице в соцсети. Вакцинацию дачников в этом СНТ проведет выездная бригада 94-й поликлиники Невского района Петербурга.

Как отметил Эргашев, ежегодно с мая по сентябрь на дачи и садовые участки выезжают около 2,5 млн человек.

По словам вице-губернатора, в Петербурге при записи на прививку можно выбрать любую из трех вакцин — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «Последний препарат пользуется большим спросом — многие ждали именно его. С четверга он доступен во всех районах города», — добавил Олег Эргашев.

По данным на 27 мая, в Петербурге вакцинировано 671 816 человек. Из них 563 955 человек полностью завершили цикл вакцинации.