Москва, , 10:34 — REGNUM В очередной раз оттолкнувшись от поддержки в виде двадцатидневной скользящей средней, нефть марки Brent снова выросла в цене на торгах 27 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Сегодня, 28 мая, котировки передвинули максимумы до $69,60 за баррель, после чего утратили бычий импульс и вернулись на исходные позиции, угрожая отметке $69 в начале европейской сессии.

Уходящая неделя оказалась вполне удачной для нефти, которая подорожала на 5%, снова стремясь к уровню $70.

Подъем 27 мая был обусловлен усилением оптимизма игроков относительно перспектив роста спроса после того как данные из США отразили снижение числа обращений за пособиями по безработице до 406 тыс., нового минимума с начала пандемии.

Также запал покупателей подогревает начало автомобильного сезона в Штатах, причем его официальный запуск приходится на 31 мая, когда Америка празднует День памяти.

К слову, фактор длинных выходных и тонких торгов может спровоцировать фиксацию прибыли в течение дня, что чревато откатом Brent в южном направлении.

Текущий откат цен от новых максимумов частично связан с укреплением доллара, который сегодня растет по всему спектру рынка.

Если давление на черное золото в ближайшее время усилится, после утраты уровня $69, Brent снова устремится в направлении упомянутой скользящей средней, которая теперь проходит в районе $68,10», — считает эксперт.

Читайте также: «Бочка» нефти марки Brent подорожала до $69,47