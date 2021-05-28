Ереван, , 13:06 — REGNUM Власти Азербайджана и некоторые оппозиционные силы внутри Армении хотят развязать войну. Об этом и.о. армянского премьер-министра Никол Пашинян заявил 28 мая на встрече в штабе своей партии «Гражданский договор».

«Я думаю, что Азербайджан и некоторые силы в Армении хотят спровоцировать войну, наверное, чтобы исполнить какие-то давние договорённости», — сказал Пашинян.

Армения хочет демаркации и делимитации на участке Сотк — Хознавар границы с Азербайджаном. Решать приграничную проблему правительство будет только мирным путём, для этого есть политическая воля, добавил он.

Как сообщал ИА REGNUM, напряжённость на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей возникла 12 мая. Тогда на армянской территории появились азербайджанские военные. Стороны пытаются урегулировать ситуацию.

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