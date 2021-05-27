Ереван, , 14:14 — REGNUM Армения эффективно сотрудничает с российской стороной, чтобы урегулировать приграничный инцидент с Азербайджаном. Об этом и. о. армянского премьер-министра Никол Пашинян сообщил 27 мая жителям приграничного села Кут в Гегаркуниской области.

Один из жителей спросил Пашиняна, что делают Россия и ОДКБ для разрешения возникшей ситуации. Политик ответил, что Ереван «очень эффективно» работает с российскими партнёрами. Так, в Москве находятся министр обороны Армении и замначальника Генштаба ВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении заявили о пленении шести армянских военных при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области. В Азербайджане заявили, что на территорию страны пыталась проникнуть группа армянских разведчиков-диверсантов.

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