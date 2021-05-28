Москва, , 12:25 — REGNUM Москва готова к диалогу с Евросоюзом на основе равноправия и взаимного уважения, сообщил 28 мая глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Словении Анже Логаром, трансляция которых велась на странице МИД России в социальной сети Twitter.

«Мы в очередной раз подтвердили нашу готовность к нормализации отношений с ЕС при понимании, что мы будем вести диалог на основе равноправия и взаимного уважения, поиска баланса интересов, а не на основе односторонних действий и предварительных условий», — сказал Лавров.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сказал, что РФ готова к активизации диалога с Европейским Союзом. При этом он подчеркнул, что для этого должно «дозреть» само сообщество (Евросоюз).

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