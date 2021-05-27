Минск, , 14:19 — REGNUM «То, чего мы стратегически не хотим в вопросе Белоруссии, так это отдать её в руки России. В прошлые годы удавалось удерживать страну в ситуации «или-или», — заявил 27 мая журналистам глава МИД Австрии Александер Шалленберг перед неформальной встречей глав МИД ЕС.

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«В конце концов, мы хотим ‑ и это наша цель — слышать Белоруссию ближе к нам, а не оттолкнуть ее. Это стратегический вызов, перед которым мы стоим. Но в текущей ситуации я считаю верным и соразмерным как ограничение воздушного сообщения, так и дальнейшие санкции», — цитирует «РИА «Новости» главу австрийской дипломатии.

Шалленберг также обратил внимание на произошедший 23 мая в белорусском небе инцидент с рейсом «Афины-Вильнюс» ирландской авиакомпании Ryanair. В этой связи дипломат заявил, что официальный Минск продемонстрировал «воздушное пиратство», которое фактически показывает, насколько в действительности велик страх Александра Лукашенко «перед собственными гражданами».