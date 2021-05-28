Санкт-Петербург, 28 мая, 2021, 11:33 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявлено 840 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 мая в федеральном оперштабе. Это на четыре случая больше, чем сутками ранее. Трехдневное снижение суточной выявляемости опять сменилось пусть небольшим, но ростом ежедневного числа новых зараженных.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Всего за время пандемии в Петербурге зафиксированы 437 192 случая заражения. Это второй показатель среди регионов РФ после Москвы. Из числа заболевших ковидом выздоровели 402 723 человека, в том числе 1172 пациента выписаны за последние сутки.

Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге сохраняется на высоком уровне. За 27 мая в городе констатировали 33 летальных исхода от этой болезни, что на два случая больше, чем сутками ранее. Всего на сегодня ковид унёс в регионе 14 226 жизней.

Напомним, в Смольном сообщили о наличии плана по развертыванию новых инфекционных коек, если заболеваемость продолжит увеличиваться.