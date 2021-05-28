Москва, , 11:34 — REGNUM Гроза, сильный дождь, а также ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Москве с 10 утра до вечера пятницы, сообщается 28 мая на официальном сайте столичного управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет: c 10.00 с сохранением до конца дня 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Водителям Москвы рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, воздержаться от маневров и не парковать машины вблизи деревьев. Пешеходам советуют не приближаться к шатким конструкциям и не укрываться под деревьями.

Читайте также: 28 мая в Москве ожидается до +24 °C, дождь, гроза