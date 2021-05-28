Москва, , 06:26 — REGNUM В пятницу, 28 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Температура воздуха — +22…+24 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 29 мая в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха — +12…+14 °C.

Ветер западный 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с, ночью — северный 2−7 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +20…+28 °C днём и +9…+14 °C ночью.

В субботу, 29 мая, днём в столице ожидается +19…+21 °C. По области +18…+23 °C. Ночью в регионе ожидается +6…+11 °C. Облачно, небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные дни (29 и 30 мая) в Москве будет дождливо.

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