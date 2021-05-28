В ФБР начали расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Вильнюс, 28 мая, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Собственное расследование инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска начало Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Об этом 28 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу криминальной полиции Литвы Роландаса Кишкиса.
Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»
«Помимо Польши, которая начала собственное досудебное расследование, у нас есть подтвержденная информация от наших коллег в США, что ФБР начало собственное расследование», — заявил он.
При этом ранее генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро рассказал, что польская сторона ведет расследование по инциденту с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная организация гражданской авиации (ICAO) на специально созванном заседании приняла решение о начале расследования в связи с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Белоруссии.