Москва, , 10:47 — REGNUM Следственный комитет России впервые в своей истории применил новую методику при проверке показаний бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей. Об этом 28 мая сообщает «Коммерсантъ».

Так, следователи в присутствии адвоката задавали Фургалу вопросы по материалам дела, сам допрос записывался на видео. После этого запись пропустили через две программы.

Первая — израильская Layered Voise Analysis, она выявила в речи экс-губернатора «вокальные характеристики» каждого ответа, такие как изменение тембра и увеличение громкости. Вторая — нидерландская FaceReader, с помощью которой можно распознать эмоции человека при ответе на вопросы.

Полученные данные анализировала комиссия, состоявшая из психолога, психиатра, лингвиста и специалиста в области наркологии и сексологии. Специалисты выявили множество признаков, указывающих на неискренность Фургала. Речь идёт в том числе о попытках сменить положение тела (что говорит о «лимбическом бегстве» от допроса), а также «глазодвигательном паттерне».

Как сообщало ИА REGNUM, бывшему губернатору инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 222 УК РФ. Это покушение на убийство двух и более лиц, заказное убийство двух и более лиц, а также незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

Причастность Фургала и других членов банды к убийствам и покушению подтверждают показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, а также другие доказательства. Следствие установило, что убийства были связаны с продвижением коммерческих интересов экс-главы региона и его соучастников. Сейчас Фургал находится в СИЗО «Лефортово».

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