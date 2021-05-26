Москва, , 08:12 — REGNUM Находящийся в СИЗО «Лефортово» бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не сможет участвовать в судебных заседаниях даже по видео-конференц-связи, пишет ТАСС.

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Запрет на участие в суде Фургала, который перенёс коронавирус, установлен врачами следственного изолятора.

По словам адвоката Михаила Карапетяна, после выписки из больницы СИЗО «Матросская тишина» и с момента прибытия в «Лефортово» подзащитный находится «в крайне неудовлетворительном состоянии и под присмотром врачей».

Сергею Фургалу планируют провести полное медицинское обследование в одной из поликлиник Москвы.

Суд по жалобе на продление срока содержания под стражей должен состояться 27 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокаты заразившегося в «Лефортово» коронавирусом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будут просить следствие об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.