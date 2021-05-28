Москва, , 08:19 — REGNUM Торги по нефти 27 мая завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 0,94%, до $69,41. Рост котировок поддерживается общим ослаблением доллара, а также восстановлением экономики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Экономика США выросла в I квартале 2021 года на 6,4% в годовом исчислении, что соответствовало более ранней оценке, вышедшей в апреле.

Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 22 мая, снизилось на 38 тыс. до 406 тыс. Заявки снижаются четвёртую неделю подряд.

Ядерная сделка Ирана по-прежнему остаётся фактором неопределённости. Участники готовы к тому, что при снятии санкций на рынок поступит около 1 млн баррелей иранской нефти. Она не должна помешать покупателям поднять цену до $75 за баррель.

Сегодня, 28 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $69,47. Покупатели очень близки к тому, чтобы закрепиться выше психологического уровня $70.

После него освободится путь к уровню $80 за баррель. Покупатели сегодня могут проверить на прочность уровень $70.

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