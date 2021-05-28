Хельсинки, , 10:26 — REGNUM Власти Финляндии расшили список категорий граждан, которые могут пересекать внешнюю границу страны в эпоху пандемии. Об этом 28 мая сообщает издание Yle.

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Согласно обновленной инструкции пограничной службы Финляндии, на въезд в страну теперь могут рассчитывать абитуриенты, которым необходимо очно сдать экзамен для поступление в учебное заведение.

«Сдача вступительных экзаменов в учебное заведение, требующая личного присутствия абитуриента, также рассматривается как основание для въезда в страну по личным обстоятельствам. Неотложные или иным образом обоснованные личные обстоятельства рассматриваются в индивидуальном порядке во время пограничной проверки. Если есть возможность взять с собой документы, подтверждающие ситуацию, это может упростить пограничный контроль», — говорится в инструкции погранохраны Финляндии.

Отметим, что попасть в Финляндию в настоящий момент можно только при наличии крайне веской причины. Справка о негативном тесте на коронавирус не дает права въезда.

Напомним, что ограничения на въезд в страну были продлены до 15 июня.

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