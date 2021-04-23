Москва, , 07:18 — REGNUM Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (Проинвестбанк, рег. №784, город Пермь). Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба регулятора.

Данное решение было принято в связи с тем, что Проинвестбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В том числе — искажал финансовые показатели «в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения». Отмечается, что в течение года регулятор неоднократно применял к банку меры, направленные на оздоровление ситуации.

В настоящее время в Проинвестбанк, полномочия исполнительных органов которого приостановлены, назначена временная администрация ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Агентства по страхованию вкладов объявило, что выплаты денег клиентам банка «Нейва» будут производиться через банк «Открытие».

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