Санкт-Петербург, 28 мая, 2021, 08:57 — ИА Регнум. На случай, если эпидемическая ситуация по коронавирусу в Петербурге будет ухудшаться, в городе подготовлен план развертывания дополнительных инфекционных коек. Но пока необходимости в этом нет, свободных мест для пациентов с коронавирусом достаточно. Об этом заявил губернатор региона Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Палата реанимации

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Он напомнил, что несколько дней назад из-за роста заболеваемости были расширены коечные мощности стационара-трансформера в Госпитале для ветеранов войн (102 койки, в том числе 19 реанимационных), вновь стал принимать больных стационар в павильоне № 5 в «Ленэкспо» на 295 коек, возобновила прием ковид-пациентов больница №38 имени Н.А. Семашко (357 коек). В настоящее время пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом принимают 13 городских и два федеральных стационара, в общей сложности развернуты 5992 койки.

Губернатор отметил, что городская система здравоохранения «способна выдержать определённую нагрузку, но ее возможности не бесконечны».

«Эпидситуация зависит от того, насколько горожане соблюдают правила Роспотребнадзора — это маски, социальная дистанция и насколько активно жители вакцинируются», — подчеркнул Александр Беглов. По его словам, «если обстановка будет ухудшаться, то Роспотребнадзор будет вынужден вводить ограничительные меры, чтобы прервать цепочку заражений».

Напомним, число обращений за медицинской помощью пациентов с подтвержденным коронавирусом в Петербурге за последнюю неделю выросло на 15%.