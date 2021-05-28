Москва, 28 мая 2021, 08:38 — REGNUM Россия готова к активизации диалога с Евросоюзом, однако пока неизвестно, когда до этого «дозреет» само сообщество, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Однако пока неизвестно, когда «до активизации диалога с Россией дозреет Евросоюз», отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чижов заявил, что у России и Евросоюза нет альтернативы попыткам наладить отношения. Эту безальтернативность должны понимать те, кто чётко видит суть отношений Москвы и Брюсселя.
Дипломат также подчеркнул, что новые санкции против РФ, введённые из-за ситуации с осуждённым блогером, нелегитимны с точки зрения международного права.
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