Москва, , 16:07 — REGNUM Цены на нефть снижаются днем 27 мая, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Баррель нефти марки Brent отступает на 1,05%, до $68,01 и все еще балансирует в границах $68−69. «Бочка» WTI стоит $65,54, снижается на те же 1,01% и может торговаться в диапазоне $65−66.

Сырьевой рынок сейчас находится как будто между двух огней: оптимизма относительно летнего спроса на топливо в США и Европе и пессимизма по поводу ограничения спроса на нефть в Индии и выхода Ирана на экспортный рынок.

При этом фактор Ирана уже в целом учтен в ценах. Во-первых, переговоры тянутся с апреля и до конца мая точно не закончатся.

Во-вторых, появление иранской нефти на международных рынках может занять какое-то время. Как видно, это небыстрый процесс», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть падают перед публикацией статистики в США