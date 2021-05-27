Бишкек, , 23:03 — REGNUM Совет улемов отменил выборы муфтия Киргизии, которые должны были состояться 29 мая. Такое решение принято по итогам заседания этой религиозной организации сегодня, 27 мая.

Также стало известно о том, что выборы нового главы Духовного управления мусульман республики назначили на 26 июня.

Причиной, по которой голосование перенесли на месяц позже, назвали сохраняющуюся сложную эпидемиологическую ситуацию в киргизской столице, связанную с пандемией коронавируса.

Кроме того, совет улемов распустил аттестационную комиссию, а новый ее состав будет избран также в июне. Затем члены комиссии повторно примут экзамены у кандидатов на пост муфтия Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что изначально выборы нового муфтия Киргизии были запланированы на 5 апреля 2021 года. Но затем их перенесли на 29 мая из-за угроз членам аттестационной комиссии.

Отметим, что на пост руководителя Духовного управления мусульман республики претендовали восемь религиозных деятелей. Двоих из них до выборов не допустили.

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