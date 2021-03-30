Бишкек, , 19:35 — REGNUM Совет улемов вынужден перенести на более поздний срок выборы главы Духовного управления мусульман Киргизии, которые первоначально были запланированы на 5 апреля 2021 года, передает 24.kg.

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Голосование, по итогам которого будет избран муфтий республики, теперь запланировано на 29 мая.

В совете улемов решение объяснили давлением, которое оказывают неизвестные злоумышленники на комиссию, занимающуюся выборами главы ДУМК, — председателю комиссии звонят неизвестные и угрожают, требуя выдвинуть в кандидаты на должность муфтия определенного человека.

«Мы намерены обратиться в соответствующие органы и принять меры в отношении лиц, которые пытаются разжечь рознь в религиозной сфере», — подчеркивают в муфтияте.

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