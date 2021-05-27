Санкт-Петербург, 27 мая, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Количество обращений за медицинской помощью пациентов с подтвержденным коронавирусом в Петербурге за последние семь дней выросло на 15,62%. Общее количество активно больных COVID-19 за тот же срок увеличилось на 14,63%, сообщили 27 мая в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с эпидемией.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

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Цифры суточной госпитализации взрослых пациентов стабилизировались и подросли лишь на 0,25%. За 27 мая в больницы с ковидом и подозрением на него в Петербурге доставлены 404 человека.

«Вирус продолжает циркулировать в городе. Простые противоэпидемические меры — ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах — эффективны при выполнении их всеми горожанами и гостями Петербурга», — подчеркивают специалисты.

Однако возвращение города к нормальной жизни возможно только после достижения коллективного иммунитета, что напрямую зависит от количества вакцинированных.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями сейчас развернуты 5992 койки, свободны 889 коек, что составляет 14,8%.