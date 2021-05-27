Нижний Новгород, , 17:53 — REGNUM В Нижегородской области корректируют режим работы организаций дополнительного образования, музеев и зоопарков, а также проведения конгрессно-выставочных и памятных мероприятий. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

Так, число занимающихся в организациях дополнительного образования увеличивается с 15 до 30 человек в помещениях и с 25 до 50 человек — на открытых площадках.

В памятных мероприятиях вместо 50 человек смогут принимать участие 150 человек, в конгрессно-выставочных — вместо 50 человек 100 гостей.

Ранее при посещении зоопарков и музеев на каждого посетителя должно было приходиться 10 кв. метров площади, теперь — 5 кв. метров. Число гостей в группах увеличивается с 5 до 15 человек.

Кроме того, отменяется норма о посещении зоопарков только по электронным билетам, купленным за три часа до визита.

Как сообщало ИА REGNUM, в то же время принято решение о продлении режима самоизоляции для беременных женщин до 30 июня. По словам главы области, ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, в том числе с учетом вакцинации населения, но необходимо соблюдать меры предосторожности.

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