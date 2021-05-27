Нижний Новгород, , 17:15 — REGNUM В Нижегородской области режим самоизоляции для беременных женщин продлен до 30 июня. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин.

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«Ситуация постепенно стабилизируется, в том числе благодаря активной вакцинации населения, но важно сохранять меры предосторожности», — пояснил глава области.

В настоящее время продолжает действовать рекомендация для работодателей о сохранении режима удаленной работы для граждан старше 65 лет и жителей области с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 мая в регионе выявили 144 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 147 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 530 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 112 296 нижегородцев. Общее число жертв COVID-19 достигло 3571 человека.

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