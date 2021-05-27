Москва, , 15:23 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не возлагал вину за трагедию в гимназии №175 в Казани, где в результате стрельбы погибли девять человек, на родителей учеников. Об этом 27 мая заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Она подчеркнула, что в ряде СМИ слова главы ведомства, касающиеся охраны образовательного учреждения, где произошла трагедия, были неправильно интерпретированы.

Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин, выступая сегодня, 27 мая, в рамках военно-научной конференции в Москве, затронул ряд аспектов, касающихся воспитания подрастающего поколения. Также речь шла о проводимой следствием работе по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Были затронуты и обстоятельства трагедии в казанской гимназии.

«В СМИ прозвучала только первая, вырванная из контекста, часть выступления председателя СК России, где он озвучил часть разговора с директором, которая в свою очередь обосновывала отсутствие охраны отказом родителей платить за неё», — пояснила Петренко.

При этом она указала на то, что в дальнейшем в своём выступлении Бастрыкин высказался о том, что «договор об охране образовательного учреждения был, но школа не охранялась».

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«Необходимо подчеркнуть, что председатель СК России не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии», — заключила представитель следственного ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что глава СКР Александр Бастрыкин обвинил родителей учеников казанской гимназии в нежелании платить за охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бастрыкин заявил, что на сегодняшний день 50% поручений, которые были даны руководством страны и правительством после трагедии в Керчи, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, так и не было не исполнено.