Москва, , 12:17 — REGNUM Договор об охране казанской гимназии №175 не действовал, так как родители учеников отказывались платить. Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил 27 мая в ходе военно-научной конференции в Москве.

По его словам, договор об охране был, но школу не охраняли. Директор школы рассказала, что родители были против.

«Почему? — Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — рассказал Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая нападение на гимназию №175 в Казани совершил 19-летний Ильназ Галявиев. Он устроил взрыв и открыл огонь по людям, из-за этого погибли семеро детей и двое взрослых. После атаки Галявиев сдался, его поместили под арест.

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