Вильнюс, , 14:56 — REGNUM Евросоюз готовится применить к официальному Минску новые секторальные санкции, и в этом контексте рассматривается вопрос об ограничениях продаж продукции белорусских НПЗ. Об этом накануне встречи глав МИД ЕС заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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По его словам, в ЕС ищут «сектора и компании, помогающие удержаться режиму» Александра Лукашенко и приносящие ему наибольшую пользу. При этом, отметил литовский министр, «можно говорить о секторе нефтепродуктов как об одном из вариантов».

Ландсбергис сообщил, что вопрос по белорусским нефтепродуктам ещё не обсуждался и рассматривается как предмет возможного обсуждения. Он отметил также, что при расширении санкционного давления на официальный Минск нежелательно нанести ущерб отдельным компаниям и белорусским обывателям — под прицелом «режим» Лукашенко.

Напомним, на неформальной встрече в Лиссабоне министры стран Евросоюза обсудят белорусский вопрос. Поводом стал инцидент 23 мая с рейсом «Афины-Вильнюс» самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Пассажирский лайнер не долетел до Литвы и в сопровождении белорусского истребителя был вынужден приземлиться в минском аэропорту — там был ссажен с борта и арестован гражданин Белоруссии Роман Протасевич и его подруга София Сапега (гражданка России). Пара занималась сбором информации о белорусских силовиках, подавлявших оппозиционные выступления в Белоруссии.

Саммит ЕС 25 мая решил запретить белорусским самолётам пролетать в воздушном пространстве стран Евросоюза. Авиаперевозчикам ЕС рекомендовано облетать Белоруссию. Евросоюз не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии.

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