Москва, , 13:58 — REGNUM В России антикризисные меры должны постепенно сворачиваться, поскольку иначе возможны риски пузырей на рынке кредитования. Об этом 27 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Центральный банк РФ Лазебный Иван © ИА Красная Весна

«Антикризисные меры свою задачу выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке», — сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России сохраняется повышенный уровень инфляционных ожиданий, который при этом пока не снижается.

По её словам, в ЦБ обеспокоены, что, по последним данным, инфляционные ожидания 12% —то есть то, как люди видят, какой будет рост цен в ближайшие 12 месяцев.

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