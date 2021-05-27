Москва, 27 мая 2021, 13:58 — REGNUM В России антикризисные меры должны постепенно сворачиваться, поскольку иначе возможны риски пузырей на рынке кредитования. Об этом 27 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в России сохраняется повышенный уровень инфляционных ожиданий, который при этом пока не снижается.
По её словам, в ЦБ обеспокоены, что, по последним данным, инфляционные ожидания 12% —то есть то, как люди видят, какой будет рост цен в ближайшие 12 месяцев.
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