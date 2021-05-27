Москва, , 10:55 — REGNUM Чем дольше в России будет период пониженных ставок, тем более резко придётся их повышать в будущем. Об этом 27 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

«Более позднее повышение ставок будет означать более продолжительный период повышенной инфляции, а значит и более высокие инфляционные ожидания», — заявила Набиуллина.

«Ценой промедления может стать необходимость повышать ставку более значительно. И не только вернуться к нейтральной ставке — это диапазон 5−6% в номинальном выражении — но, возможно, даже переходить к жёсткой денежно-кредитной политике», — указала она.