Санкт-Петербург, 27 мая, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Ленинградской области от коронавирусной инфекции привито 11% от численности взрослого населения региона. Об этом 27 мая на заседании правительства Ленобласти сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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По его словам, в Ленинградскую область поставлено 202 922 комплекта/доз вакцины. Это 191 802 комплектов препарата «Гам-Ковид-Вак», 8100 — «ЭпиВакКорона» и 3120 — «КовиВак». Привито всего по региону 179 690 человек, это 11% от всего взрослого населения области.

В свою очередь глава управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк указала, что к 1 августа 2021 года в регионе должны быть привиты 750 тыс. жителей.

«На сегодня у нас привито 140 546 человек, это почти 15% от плана», — подытожила она, имея в виду тех, кто полностью закончил вакцинацию.