Минск, , 11:29 — REGNUM Авиакомпания «Белавиа» отменила авиарейсы в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию и Испанию, а также в Калининград. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Авиарейсы отменены в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград. Это связано с запретом на выполнение авиарейсов. Полеты отменены с 27 мая по 30 октября 2021 года.

В компании отметили, что пассажиры могут изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билета в течение года с момента покупки.

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