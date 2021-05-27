Москва, , 11:27 — REGNUM Половина поручений в области безопасности школ, которые давались СК РФ после трагедии в керченском колледже, так и не была выполнена. Об этом 27 мая сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на военно-научной конференции в Москве.

«Сегодня вернулись к поручениям, которые были даны руководством страны и правительством (после трагедии в Керчи — ред.). Докладываю — 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат», — сообщил Бастрыкин.

Также глава ведомства раскритиковал Минпросвещения и Минобрнауки, которые, по его мнению, недостаточно активно занимаются воспитанием молодежи.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ведомства расследование уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в отношении якобы избитой матерью девочки в Казани.

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