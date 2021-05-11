11 мая 2021 | Время чтения 13 мин

Андрей Сафонов, , 16:30 — REGNUM На территории казанской гимназии №175, где произошла стрельба, проводится контртеррористическая операция. Об этом ИА «Татар-Информ» сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Александр Поляков.

Стрельба в школе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня около 9:30 в городе Казани Республики Татарстан вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий правовой режим», — заявил он.

В информационном центре отметили, что спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В комитете подтвердили, что нападавший задержан, а детей эвакуировали из здания школы.

Представитель Национального антитеррористического комитета рассказал, что погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. По данным вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, во время стрельбы погибли восемь человек — семеро детей и одна учительница, 21 пострадавший госпитализирован.

Стрельба в школе №175 в Казани Цитата из видео на YouTube

Что это было — гадать рано: может, очередной «колумбайн», может — акция «спящей» ячейки из числа запрещенных в России. Обратим свой взгляд в совсем недавнее прошлое.

Из ленты новостей ИА REGNUM:

«14 ноября 2019 года в Благовещенске один из студентов четвертого курса Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства принёс на занятия ружьё и открыл огонь по сокурсникам. В результате был убит один студент, трое ранены, нападавший покончил жизнь самоубийством. В колледже были приняты все необходимые меры безопасности. Об этом заявили в пресс-службе регионального министерства образования и науки».

Годом ранее, 17 октября 2018 года при схожих обстоятельствах в колледже Керчи погиб 21 человек, пострадали более 70. Событие вызвало широкий общественный резонанс и не осталось без внимания верховных властей, депутатов всех уровней, а также профильных министерств и ведомств. Выводы по результатам деятельности которых предлагаем читателям сделать самостоятельно. Тем более что в опросе ИА REGNUM, посвященном керченской трагедии и проведенном по «горячим следам» того преступления, приняло участие почти 30 тысяч человек. Рассмотрим анализ того опроса.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 1

«17 октября в колледже Керчи погиб 21 человек, пострадали более 70. Есть мнение, что убийство могло быть прямо или косвенно вдохновлено широким обсуждением в СМИ и интернете похожих преступлений в США, где в 1999 году в г. Колумбайн были убиты 13 школьников, а в 2018 г. в Паркленде погибли 17 школьников. Согласны ли Вы с тем, что случаи в США имеют отношение к преступлению в Керчи?» %

1 Думаю, что обсуждение американских событий в СМИ и социальных сетях могло подтолкнуть убийцу на преступление 28,6% 2 Думаю, что мотивы преступления в Керчи были иного характера, чем в США, однако обсуждение американских случаев сыграло свою роль 24,9% 3 Думаю, что преступления в США могли повлиять на сторонних лиц, которые подтолкнули студента к массовому убийству в Керчи 12,9% 4 Не думаю, что есть какая-то связь между американскими случаями и преступлениями в Керчи 33,6%

Анализ однонаправленных ответов показал, что только треть опрошенных не считает, что существует какая-либо связь между американскими случаями и преступлениями в Керчи. В этой связи примечательны ответы, данные на этот вопрос жителями США, участвовавшими в опросе (175 человек), из которых связь с аналогичными американскими событиями отвергает 58% респондентов.

Массовое убийство в Керченском политехническом колледже Цитата из видео на YouTube

Не менее примечательны ответы жителей Украины (389 респондентов), мнение которых в общем и целом практически совпадает с основной массой опрошенных, из которых 90% заявили себя как жители России. Из опрошенных жителей Украины связь с аналогичными американскими событиями отвергает 38% респондентов, что весьма близко к общему показателю в 33,6%.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 2

«Как мы помним, последнее время произошло несколько эксцессов в учебных заведениях России, приведших к человеческим жертвам. Так, 3 февраля 2014 г. в одной из школ Москвы погибли 2 человека, в 2017 г. произошло нападение в Подмосковье, в 2018 г. произошло нападение на школу в Улан-Уде. Как Вам кажется, после этих событий были ли сделаны выводы и приняты все необходимые меры для предотвращения подобных происшествий в будущем?» %

1 Совершенно уверен, что все выводы были сделаны и все необходимые меры были приняты 3,6% 2 Наверное, выводы были сделаны и необходимые меры были приняты 9,4% 3 Возможно, что-то было сделано, а возможно, и нет — определенно трудно сказать 41,1% 4 Наверное, выводы были не сделаны и необходимые меры не приняты 12,4% 5 Совершенно уверен, что никаких выводы не было сделано и никаких мер не принималось 3,5%

То есть треть респондентов уверена, что никаких выводов из предыдущих случаев сделано не было и никакие меры не принимались. Вместе с сомневающимися в выводах и принятых мерах таковых респондентов набирается 45,9% против 13% опрошенных, считающих, что необходимые меры ранее принимались.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 3

«В какой сфере, по Вашему мнению, кроется основной источник подобного рода преступлений?» %

1 Основной источник таких преступлений — неблагополучие в семье, приводящее к тому, что дети не получают нормального воспитания 12,5% 2 Главное — это проблемы в российском образовании, в котором воспитанием детей вообще никто не занимается 12,9% 3 Корень всех проблем — состояние современного российского общества в целом, которое нельзя назвать здоровым 43,5% 4 Главная проблема — это глобализация и беспрепятственное распространение информации и моделей поведения из-за рубежа 13,3% 5 Основной источник — это усиление влияния на нашу молодежь внешних сил — тех же, что организовывали участие молодежи в «арабской весне» и в майдане на Украине 17,7%

Таким образом, только 31% опрошенных (что очень немало) считает вдохновляющим источником трагедий, подобных керченской, издержки глобализации и усиление внешнего влияния на нашу молодежь злонамеренных внешних сил. Прочие же респонденты основными проблемами считают нездоровое состояние современного российского общества в целом (43,5%) и неблагополучие, как в семьях, так и в школах, что сказывается на воспитании детей (ещё 25,5%).

Кровавая бойня в школе Колумбайн в городке Литлтон Цитата из видео на YouTube

Генеральное распределение ответов на вопрос № 4

«Если говорить только о проблемах российских семей, то что, по Вашему мнению, является основной причиной преступлений детей, подобных произошедшему в Керчи?» %

1 Бедность, заставляющая родителей слишком много работать, и на детей не остается ни времени, ни сил 38,5% 2 Неполные семьи, семейные проблемы, которые также приводят к невозможности уделять достаточное внимание детям 18,4% 3 Нездоровый образ жизни родителей — пьянство, наркотики 5,3% 4 Низкий уровень культуры и невысокое качество образования родителей, чьё детство пришлось на 90-е годы 32,7% 5 Отсутствие возможности и бабушек и дедушек заниматься внуками — они вынуждены подрабатывать 5,1%

То есть, помимо неискоренимых проблем любого общества, как то: неполные семьи, нездоровые привычки родителей, на что в качестве основной причины столь тяжких детских преступлений указывают 23,7% опрошенных, в качестве основной указывается бедность родителей (38,5%). А также и родственников старшего поколения — дедушек и бабушек (5,1% мнений). Следствием чего является дальнейшая деградация уровней образования и культуры как нынешних родителей (на что указывает треть — 32,7% опрошенных), так и, по-видимому, лавинообразное обострение ситуации в будущем.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 5

«Если говорить только о проблемах российского образования, то что, по Вашему мнению, является основной причиной преступлений детей, подобных произошедшему в Керчи?» %

1 Современная система образования вообще не предполагает воспитания 0,9% 2 Отсутствие внеклассной работы, как важного элемента школьного воспитания 7,1% 3 Культивирование индивидуализма, личного успеха любой ценой, фактически — война всех против всех 22,1% 4 Отсутствие детских и юношеских организаций, которые способствовали бы развитию у учащихся навыков коммуникации 17,7% 5 Отсутствие органов самоуправления в учебных заведениях, у школьников нет возможности для общей деятельности 5,3% 6 Отсутствие трудового воспитания — оно вообще исключено из образовательного процесса 11,7% 7 Отсутствие начальной военной подготовки как важного звена воспитания дисциплины 5,1%

В качестве причин роста детской преступности большинство респондентов (48%) указывает отсутствие школьного воспитания, в том числе — внеклассного. А также, как важнейший фактор противостояния культивируемому в обществе культу индивидуализма (что справедливо отмечает 22,1% опрошенных), — отсутствие возможностей для развития командных видов деятельности школьников, как в самой школе, так и вне её, что отмечает 39,8% респондентов.

Стрельба в школе Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США

Генеральное распределение ответов на вопрос № 6

«Если говорить о проблемах российского общества в целом, то что, по Вашему мнению, является основной причиной преступлений детей, подобных произошедшему в Керчи?» %

1 Нарастающее социальное неравенство, воспринимающееся (не только детьми) как чудовищная несправедливость 31,2% 2 Постоянная реклама приобретения товаров, услуг и образа жизни, недоступных основной массе населения 7,8% 3 Насаждение культа силы и необязательности соблюдения закона при достижении собственных целей, культивируемое в кино и СМИ 17,8% 4 Растущая роль интернета и соцсетей, в которых бесконтрольно рекламируются худшие образцы поведения и дающие детям ощущение вседозволенности и поддержки общества 20% 5 Растущий индивидуализм и эгоизм взрослых в целях материального успеха — дети чувствуют себя ненужными 10,4% 6 Проникновение криминальных субкультур и движений радикально-экстремистского толка в учебные заведения в целях вербовки сторонников 10% 7 Рост активности торговцев наркотиками в учебных заведениях 2,7%

В качестве основной причиной преступлений детей, подобных произошедшему в Керчи, большинство респондентов указывает даже не проникновение в школы криминалитета и экстремистских структур (на что обратили внимание 12,7% респондентов), а насаждение культа силы и безнаказанности, что в СМИ и ТВ, что в соцсетях. На это указывает большинство — 37,8% респондентов. Благодатной почвой чему является тотально насаждаемый культ потребления и, как следствие, — эгоизм взрослых (18,2% мнений) на фоне чудовищной социальной несправедливости, которую отмечают 31,2% респондентов и к которой особенно чувствительны дети, также и в силу свойственного юности максимализма. Со всеми вытекающими психологическими деформациями и криминальными последствиями.

Генеральное распределение ответов на вопрос № 7

«Какие меры, по Вашему мнению, нужно предпринять в образовательной сфере для предотвращения подобных трагедий?» %

1 Восстановление ведения воспитательной работы в учебных заведениях 36,2% 2 Увеличение штата психологов в учебных заведениях, с охватом как учащихся, так и их родителей 11,6% 3 Выявление и наблюдение учащихся, семьи которых нуждаются в помощи социальных работников и органов опеки 21,5% 4 Возобновление занятий по начальной военной подготовке с участием действующих офицеров вооруженных сил и/или силовых структур 9,8% 5 Вовлечение учащихся во вновь создаваемые органы самоуправления, по образцу университетов, с созданием при них добровольных дружин по поддержанию порядка 12,3% 6 Создание в учебных заведениях «советов безопасности» с участием наиболее авторитетных педагогов, сотрудников МВД и родителей 8,5%

Отрадно, что в столь сложное время тотальной разобщенности 21,5% опрошенных отмечают необходимость инициативной адресной помощи учащимся из семей, испытывающих нужду. Наши респонденты обращают особое внимание на необходимость неотложных организационно-штатных мер в учебных заведениях во взаимодействии с родительской общественностью по улучшению воспитания и психологической поддержке учащихся, за что ратует абсолютное большинство — 56,3% опрошенных. Не лишними считают наши читатели и возобновление занятий по начальной военной подготовке, а также и участие самих учеников в поддержании порядка в школах (таково мнение 22,1% респондентов), что наверняка способствовало бы развитию навыков коллективной деятельности и ответственности, как за себя, так и друг за друга.

Дети в школе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Генеральное распределение ответов на вопрос № 8

«Какие меры, по Вашему мнению, нужно предпринять в сфере обеспечения безопасности для предотвращения подобных трагедий?» %

1 Блокировка на территории средних образовательных учреждений мобильного доступа в Интернет 7,3% 2 Усиление работы по выявлению в социальных сетях групп и сообществ деструктивной направленности и их блокировке 38,8% 3 Запрет на приобретение оружия лицами, не прошедшими действительной воинской службы или специальной военной подготовки при вузах 28,9% 4 Усиление ответственности за небрежное хранение оружия, особенно в семьях, где есть дети 11,1% 5 Организация в учебных заведениях полноценной оперативной работы силами МВД или Росгвардии 13,8%

Ответы на данный вопрос выразили редкое по нынешним временам единодушие общественности и правоохранительного сообщества, представители которого также представлены среди респондентов. Так, необходимость усиления работы по выявлению в социальных сетях сообществ деструктивной направленности и их блокировке отметили 38,8% опрошенных. 7,3% респондентов, среди которых немало и педагогов, выступают за блокировку на территории средних образовательных учреждений мобильного доступа в интернет (что как минимум позволит школьникам не отвлекаться от занятий). То есть, по мнению данной группы респондентов численностью в 46,1%, именно социальные сети несут в себе основную угрозу как школьникам, так и учебному процессу в целом. Чуть меньший блок респондентов (40%) отмечает необходимость более тщательного контроля за хранением, и, главное — за приобретением оружия. 28,9% опрошенных, среди которых, по понятным причинам, допризывники в явном меньшинстве, настаивало бы на запрете на приобретение оружия теми, кто в армии пока не служил или не прошел подготовки на военной кафедре вуза. То есть так называемым «белобилетникам», что представляется более чем логичным. В том же ключе тогда выразилось и руководство Росгвардии, предложившее практически то же самое: продажу оружия не с 18 лет, а с 21 года. Примечательно, что не остался без внимания и вариант ответа, предполагающий организацию в учебных заведениях полноценной оперативно-разыскной деятельности, без которой выявление и предупреждение подготовки акций, подобных керченской трагедии, являются крайне маловероятными. Такое мнение, несмотря на специфическую терминологию варианта ответа, выразили 13,8% респондентов, что существенно превышает количество «силовиков» среди опрошенных…

То есть по результатам анализа опроса о трагедии в Керчи было установлено, запрос общества на более безопасную жизнь созрел, похоже, окончательно. Прошёл год. Случился Благовещенск. Прошло ещё два — и вот Казань.

Россия, наши дни (11 мая 2021 года): Владимир Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия (см. выше) после ЧП в Казани, сообщает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки