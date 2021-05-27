Москва, 27 мая, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Осенью 2020 года эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересёк государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Чёрного моря. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ — руководитель пограничной службы Владимир Кулишов.

Royalnavy.mod.uk Корабли ВМС Великобритании

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Ранее об инциденте не сообщалось. Как уточнил Кулишов, эсминец был предупреждён о недопустимости захода в территориальные воды России, однако никак не отреагировал на требование немедленно покинуть Чёрное море, заявив о плохом сигнале.

«13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Чёрного моря, воспользовавшись правом мирного прохода», — добавил в беседе с РИА Новости замдиректора ФСБ.

В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды, сказал Кулишов.

Замдиректора ФСБ пояснил, что пограничники России внимательно следят за действиями Запада возле границ страны, целью которых, по его мнению, является демонстрация военной силы для сдерживания якобы поступающей от РФ агрессии. ВС России также готовы к различным сценариям развития событий, способны предупредить и пресечь провокации в акваториях государства и защитить его суверенитет, добавил Кулишов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов заявлял, что эсминцы военно-морских сил США регулярно дежурят в Балтийском и Северном морях. По его словам, в регионе на постоянной основе действуют две группы объединённых военно-морских сил стран НАТО численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения.