Москва, , 10:04 — REGNUM Эсминцы военно-морских сил США регулярно дежурят в Балтийском и Северном морях. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

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«В регионе на постоянной основе действуют две группы объединенных военно-морских сил стран НАТО, численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения», — уточнил он.

По его словам, постоянное боевое дежурство в Балтийском и Северном морях несут эсминцы ВМС США с управляемым ракетным оружием типа «Арли Бёрк», входящие в систему Европейского ПРО».

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Носатов также рассказал и о планах НАТО по проведению в регионе учений. Всего, по его словам, их планируется более 20, включая крупномасштабные, в ходе которых корабельная группировка может быть увеличена до 30−40 кораблей.

«Например, в этом году страны НАТО совместно со Швецией и Финляндией проведут учение Northern Сoasts — 2021, где будет задействована группировка численностью до 30 кораблей и 40 самолетов», — отметил Носатов.

Командующий Балтийским флотом подчеркнул, что в ходе всех этих учений Россия зачастую рассматривается как источник потенциальных угроз.