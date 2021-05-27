Москва, , 10:22 — REGNUM Не сумев преодолеть отметку $69 за баррель, нефть марки Brent 26 мая откатилась от локальных максимумов к концу дня, завершив его в символическом плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Более того, сегодня, 27 мая, с начала торговой сессии котировки с лихвой растеряли заработанное днем ранее, снова нацелившись на уровень $68.

Нефтяные цены вынуждены перейти в оборонительную позицию на фоне практически повсеместного укрепления доллара, который развернулся от свежих минимумов и продолжает дорожать сегодня на ожиданиях, что чиновники Федрезерва рано или поздно поднимут тему начала ужесточения монетарной политики.

На этом же фоне поубавился и энтузиазм покупателей на фондовых рынках, где прослеживается угасание спроса на риск.

Из отраслевых событий следует отметить отчет минэнерго США, который оказал Brent локальную поддержку, отразив сокращение запасов сырой нефти на 1,7 млн баррелей на прошлой неделе.

Запасы бензина упали на аналогичную величину, а запасы дистиллятов снизились на 3 млн баррелей.

В ближайшей перспективе черное золото будет ориентироваться на общее отношение игроков к риску и динамику доллара, который, похоже, уже выдохся.

Соответственно, по мере оживления покупателей в сегменте высокодоходных активов Brent, которая рассчитывает удержаться над поддержкой в виде двадцатидневной скользящей средней, может вернуться к росту», — считает эксперт.

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